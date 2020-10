Koronawirus. Europa broni się przed drugą falą COVID-19. Najnowsze informacje

Koronawirus. Zamrożenie życia w Irlandii

We Włoszech rząd podjął kroki mające zapobiec powrotowi drugiej fali infekcji. Jak donoszą włoskie media, ma zostać wprowadzony narodowy obowiązek zakrywania nosa i ust także na świeżym powietrzu. Miałby on wejść w życie w środę (7.10.2020) i obowiązywać wszędzie i o każdej porze. Minister zdrowia Roberto Speranza zamierza też zaproponować we wtorek w parlamencie przedłużenie obowiązującego od końca stycznia stanu wyjątkowego, który miał dobiec końca 15 października. Teraz miałby trwać do końca stycznia 2021 roku, napisał m.in. dziennik "Corriere della Sera”. Wprowadzony z powodu pandemii COVID-19 stan wyjątkowy zwiększa uprawnienia premiera i rządu, pozwalając na podejmowanie decyzji z pominięciem parlamentu.