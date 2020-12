Koronawirus. Dworczyk: będą benefity dla zaszczepionych

Praca nad przygotowaniem do szczepień przeciwko koronawirusowi jest już na finiszu. W najbliższym czasie obywatele państw europejskich będą mogli skorzystać ze szczepionki. Minister i szef KPRM Michał Dworczyk w programie "Gość Wydarzeń" Polsatu News zapewnił, że sam się zaszczepi.

- W tym roku na grypę się nie zaszczepiłem, natomiast planuję się zaszczepić. A jeżeli pyta pan o szczepionkę przeciw wirusowi SARS-CoV-2, to również planuję się zaszczepić - zapewnił Dworczyk.

Benefit za zaszczepienie się?

O jakie benefity może chodzić? Polityk długo nie chciał udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale w końcu zapowiedział, że "osoby, które są zaszczepione i są bezpieczne, nie podlegałyby pewnym reżimom sanitarnym".

Szczepienia na COVID-19. Gdzie?

Minister wyjaśnił, że część szpitali tymczasowych przerodzi się w centrum szczepień. Może to dotyczyć m.in. Szpitala Narodowego, ale także innych szpitali tymczasowych . Rząd nie przewiduje możliwości zaszczepienia się w aptekach. Taką opcję wprowadzą np. kraje skandynawskie.

- Kierując się bezpieczeństwem pacjenta, przyjęliśmy kryterium, że to lekarze będą szczepić pacjentów, a w dalszej kolejności pracownicy służby zdrowia - wyjaśnił szef KPRM. Dodał, że samych lekarzy w Polsce jest "sto kilkadziesiąt tysięcy", a pielęgniarek ponad 300 tysięcy. Jeżeli zaś będzie brakować rąk do szczepień, to są jeszcze inni pracownicy ochrony zdrowia, którzy będą mogli szczepić Polaków.