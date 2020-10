Koronawirus. Dr Tomasz Ozorowski: "może dojść do kilkunastu tysięcy zakażeń dziennie"

- Musimy się spodziewać bardzo wyraźnego wzrostu zachorowań, który może dojść nawet do kilkunastu tysięcy zakażeń dziennie. O ile lekarze rodzinni będą chcieli korzystać z możliwości zlecania badań i wykorzystać uprawnienia, które dostali - powiedział w rozmowie z WP mikrobiolog i były prezes Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej dr Tomasz Ozorowski.

- To jest bardzo dobry trend, tak to wygląda tej chwili w większości krajów - dodał dr Ozorowski. Zdaniem mikrobiologa na liczbę wykrywanych zachorowań wpłynie też to, czy Polacy będą chcieli nadal się badać i nie przestraszą się ewentualnej kwarantanny lub izolacji.