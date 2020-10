Koronawirus. Doradca premiera o strategii rządu: na pewno nie zrobiono wszystkiego

- Bardzo dokładnie w tej chwili śledzimy epidemię. Jeżeli państwo patrzą na krzywe, to na wiosnę mieliśmy mniej więcej 500 zachorowań dziennie, rozpoznanych przypadków. Teraz mamy 10 tys. i to jest górna granica możliwości systemu, który w tej chwili działa - powiedział prof. Horban.

Na pytanie, czy nie popełniono błędów w przygotowaniach do drugiej fali koronawirusa, ekspert odparł, że "na pewno wszystkiego nie zrobiono". - To oczywista oczywistość, co widać teraz. Skala wyobrażenia rządzących nie objęła tak dużej liczby zakażeń - ocenił prof. Andrzej Horban.

- Jeżeli mamy dziennie około 1,5-2 tys. ludzi trafiających do szpitala i średni czas pobytu pacjenta to ok. 7 dni to potrzebujemy w tej chwili 14 tys. łóżek. Te łóżka powoli zaczynają się zapełniać - tłumaczył Horban.