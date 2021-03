Koronawirus. Darmowe testy dla każdego w Niemczech. Problemy w praktyce

Od 8 marca każdy mieszkaniec Niemiec ma prawo do jednego w tygodniu darmowego testu na obecność koronawirusa . Chodzi o szybki test antygenowy, którego koszty pokrywa państwo.

Okazało się jednak, że wprowadzenie nowych przepisów w życie wcale nie jest takie proste. W wielu niemieckich krajach związkowych apteki i gabinety lekarskie nie są jeszcze dostatecznie przygotowane do przeprowadzania szybkich testów.

Testy na COVID. Problem z dokumentacją

W przypadku szybkich testów dla każdego przeszkolony personel w aptekach, gabinetach lekarskich lub centrach testowych pobiera wymaz z gardła lub nosa. Badanie opłacane jest z budżetu federalnego, ale kraje związkowe muszą same zamówić testy i zadbać o odpowiednią infrastrukturę.

Duże zainteresowanie

Niemal równolegle do darmowych testów opłacanych przez państwo, szybkie testy domowe na koronawirusa wprowadziły do sprzedaży niemieckie sieci dyskontowe Aldi i Lidl . Zainteresowanie klientów jest ogromne.

Test z supermarketu

Wzmożony ruch panuje także w centrach testowych. W Berlinie darmowe testy można już przeprowadzać w 16 z nich. 8 marca ustalono już ponad 10 tys. terminów do końca tygodnia.

Przewodniczący Niemieckiego Związku Miast i Gmin Gerd Landsberg uważa jednak, że największy popyt na darmowe testy będzie wtedy, kiedy będą się z nimi wiązały określone przywileje. "W momencie, kiedy potrzebuje się takiego testu, by pójść do kina, teatru itp., wtedy test raz w tygodniu nie wystarczy” – mówił Landsberg w wywiadzie dla telewizji ZDF. Wtedy – jak zaznaczył – trzeba będzie przygotować się na więcej. Jak podają producenci szybkich testów, na początku marca dostępnych było ok. 150 mln takich testów, które można dostarczyć lokalnym ośrodkom.