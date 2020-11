Koronawirus. Czy szalik może zastąpić maseczkę?

Maska na brodzie albo szalik na twarzy to częsty obrazek na polskich ulicach. Czy takie rozwiązania mogą skutecznie ochronić przed wirusem? Z całą pewnością nie. Eksperci wymieniają szereg błędów, które popełniamy przy noszeniu maseczek.

Koronawirus w większości przypadków przebiega bezobjawowo. Duża grupa osób w ogóle nie wie, że jest nim zakażona. Nie oznacza to jednak, że choroba nie przynosi szkód dla organizmu. Co więcej - nie oznacza to także, że ta osoba nie zakaża innych.

Dlatego właśnie maseczka jest obowiązkowa i powinna być noszona przez wszystkich - bez względu na to, czy uważają, że są chorzy i mają objawy, czy też nie. Noszona na twarzy maska zabezpiecza przed transmisją cząstek wirusa na zewnątrz. I odwrotnie - chroni przed wnikaniem ich z zewnątrz. Jej celem jest zmniejszenie ryzyka zakażenia i nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że tak właśnie działa.

Noszenie masek połączone z zasadą zachowania dystansu może skutecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Niestety, nosząc maseczki popełniamy liczne błędy.

Koronawirus. Błędy popełniane przy noszeniu maseczek

Po pierwsze, maseczka nie może odstawać od twarzy, musi być dobrze dopasowana. Powinna być także czysta - nie można dotykać jej rękoma w trakcie noszenia. Przy zdejmowaniu należy chwytać ją od dołu do góry. Nie powinniśmy także używać maseczek jednorazowych więcej niż raz. Nie należy także nosić ich dłużej niż przez godzinę. Wbrew powszechnej praktyce - nie nadają się one do prania. Po zdjęciu trzeba je wyrzucić.

A co z szalikiem zamiast maski? Zdaniem ekspertów nie jest to żadna ochrona przed wirusem. Skuteczne są maski chirurgiczne lub materiałowe, ale te drugie powinny posiadać specjalne filtry. Należy je także prać w 60 stopniach - tylko taka temperatura wyeliminuje bakterie.

Źródło: Wysokie Obcasy

