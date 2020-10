Koronawirus. Czechy, Słowacja i Ukraina z największą liczbą zakażeń od początku epidemii

Jak informuje PAP, w czwartek władze Ukrainy przekazały informacje o kolejnych 5397 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. To najwięcej od początku pandemii. Zmarły kolejne 93 osoby, co zwiększyło łączny bilans zgonów do 4690. W ukraińskich szpitalach w związku z COVID-19 przebywa obecnie ponad 20 tys. chorych.