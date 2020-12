Koronawirus. Czechy. Rośnie liczba zakażonych. Rząd przedłuża stan wyjątkowy

Stan zagrożenia epidemicznego, od którego m.in. zależą w Czechach wprowadzane restrykcje i który wyraża się liczbą od 0 do 100, czwarty dzień z rzędu wynosi 64. W ciągu ostatniej doby w Czechach stwierdzono 6402 nowe zakażenia SARS-CoV-2, najwięcej od 19 listopada.

Laboratoria wykonały w środę 22 951 testów na koronawirusa i 27,89 proc. z nich miało wynik pozytywny. To najwyższy odsetek od 7 listopada. Tzw. aktywnych przypadków jest obecnie 60 161. Według ostatnich danych w szpitalach jest 4326 pacjentów, w stanie ciężkim jest 545 z nich.

Zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego gabinet premiera Andreja Babisza uzyskał od Izby Poselskiej w środę po sześciogodzinnej debacie. Rząd wnioskował o kolejnych 30 dni obowiązywania nadzwyczajnych regulacji, bez których moc straciłyby rozporządzenia wprowadzające restrykcje, potrzebne zdaniem ministra zdrowia Jana Blatnego do walki z epidemią. Posłowie zgodzili się, by stan wyjątkowy obowiązywał do 23 grudnia.