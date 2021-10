Raport Ministerstwa Zdrowia. Rekordowa liczba zakażeń

Resort zdrowia poinformował, że minionej doby potwierdzono 3931 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. COVID-19 przyczynił się do śmierci kolejnych 64 osób. Wtorkowa liczba zakażeń to nowy rekord IV fali koronawirusa w naszym kraju. Jest o ponad 80 proc. wyższa w stosunku do danych sprzed tygodnia.