Koronawirus Chorwacja. Kolejny dzień z rekordem zakażeń. Czy Polska wprowadzi kwarantannę dla wracających z Chorwacji?

Koronawirus Chorwacja. Kolejny rekord zakażeń

To czwarty dzień z rzędu z rekordem. Kolejno było to 219, 255 i 265 przypadków. W sobotę liczba ta po raz pierwszy przekroczyła 300. Część krajów już zdecydowała się na obostrzenia dla turystów wracających z Chorwacji. 14-dniową kwarantannę muszą przejść osoby przyjeżdżające do Słowenii i Wielkiej Brytanii. Testy wprowadzone są w Niderlandach, we Włoszech, Irlandii i Austrii.