Koronawirus. Były dowódca sił zbrojnych apeluje do premiera

Koronawirus. Kryptonim "Kraj"

Generał zaapelował również do premiera o rozpoczęcie wielkiej mobilizacji administracji państwowej. Były dowódca Rodzajów Sił Zbrojnych WP zasugerował, że należałoby zorganizować ćwiczenia pod kryptonimem "Kraj". Jego zdaniem pomogłoby to ocenić rządzącym czy wszystkie urzędy i jednostki administracyjne wiedzą, co należy do ich obowiązków w czasie pandemii. Ostatnie ćwiczenia "Kraj" odbyły się wiosną 2019 roku. Nie wiadomo jednak, czego dotyczyły. Ich przebieg jest ściśle tajny.