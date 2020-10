Koronawirus. Będą nowe obostrzenia? Jest już kilka pomysłów

Koronawirus w Polsce. Szykują się nowe obostrzenia?

Dziennikarze "Polsat News" dotarli do informacji, że pomiędzy członkami rządu toczą się już wstępne rozmowy na temat wprowadzenia ewentualnych nowych obostrzeń. Na razie są to jednak tylko luźne pomysły. Póki co nie ma żadnego potwierdzenia, by miały zostać wprowadzone. Ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.