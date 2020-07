Koronawirus Australia. Rośnie liczba zakażonych. Granica między dwoma stanami zamknięta

Koronawirus Australia. Granica między stanami zamknięa

Sytuacja epidemiczna w Australii wymyka się spod kontroli. Australijskie władze walczą z drugą falą epidemii koronawirusa i zdecydowały się na wprowadzenie kolejnych obostrzeń. Jak poinformowało BBC, rząd zdecydował się na zamknięcie granicy pomiędzy stanami Nowa Południowa Walia i Wiktoria. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

To problem dla mieszkańców Albury i Wodongi. Leżą one po obu stronach granicy i są oddzielone tylko rzeką Murray. Obecnie mieszkańcy obu miast są oddzieleni policyjnym punktem kontrolnym, a do przekroczenia stanowej granicy niezbędne są specjalne pozwolenia. W ten sposób zostały rozdzielone rodziny, a część firm ma problem z transportem swoich pracowników.