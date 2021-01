Koronawirus. Andrzej Sośnierz: może warto zaryzykować

W rozmowie z TOK FM Andrzej Sośnierz przyznał, że w Polsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 nadal jest wysoka. - Ten samy wynik na milion mieszkańców ma Szwecja, jednak oni uzyskali to innym kosztem. Może się okazać, że wszędzie wyniki pandemii będą takie same - jednak dla jednych mogą one okazać kosztowne, dla drugich nie. Może warto zaryzykować i podjąć odważnie działanie - mówił poseł klubu parlamentarnego PiS.