Koronawirus. Alkohol z przemytu będzie wykorzystany do dezynfekcji

Te nadzwyczajne środki to oczywiście efekt pandemii wywołanej koronawirusem. Decyzję o przekazaniu zarekwirowanego alkoholu do dezynfekcji podjęła Prokuratura Krajowa w porozumieniu z Krajową Administracją Skarbową. Ponad 400 tys. litrów ma trafić do placówek medycznych, jednostek straży pożarnej, straży granicznej, policji, a także innych jednostek administracji publicznej. Alkoholem z przemytu będą dezynfekowane budynki oraz środki transportu.

I tak np. w czwartek Olsztyńska Krajowa Administracja Skarbowa przekazała 1,5 tys. litrów alkoholu do dwóch olsztyńskich szpitali, a 1000 litrów otrzymała Państwowa Straż Pożarna w Olsztynie. Spirytus ten pochodził z przestępstw i wcześniej był przeznaczony do zniszczenia. Teraz będzie wykorzystany do przygotowania preparatów dezynfekujących. Niedługo duża partia spirytusu z przemytu ma również trafić do szpitala w Elblągu.