Koronawirus. 80-latka zostawiona bez pomocy. "Jak oddycha, to żyje"

O sprawie poinformował "Polsat News". Chora i niesamodzielna 80-letnia mieszkanka Płocka miała zostać pozostawiona sama sobie w mieszkaniu. Mąż niepełnosprawnej umysłowo kobiety został przetransportowany do szpitala, ponieważ zdiagnozowano u niego koronawirusa.

Z relacji rodziny starszej kobiety wynika, że zawinił zespół pogotowia medycznego, który po tym, jak przewiózł jej męża do placówki medycznej, nie przekazał informacji, że pozostawia 80-latkę samą w mieszkaniu. Zanim rodzina dowiedziała się o kobiecie, przez dwa dni była ona sama w domu.

- Dowiedzieliśmy się, że on [sanepid - red.] tak naprawdę nie istnieje, bo pracują 4 z 40 osób, reszta jest chora lub na kwarantannie - przekazał członek rodziny 80-latki w rozmowie z "Polsat News". Mężczyzna dodał, iż usłyszał od dyspozytora pogotowia, że jeśli kobieta "nie ma objawów, to nie przyjadą". Pracownicy płockiej służby zdrowia powiedzieć mieli m.in., że "jak oddycha, to żyje".