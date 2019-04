Kornel Morawiecki się nie poddaje. "Wierzę, że jeszcze pożyję parę lat"

Kornel Morawiecki zmaga się z rakiem trzustki. Mimo że to jedna z najbardziej śmiertelnych odmian nowotworu, polityk jest dobrej myśli i nie składa broni w walce z chorobą.

- Jestem już ponad dwa miesiące po operacji i wyglądam nieźle, organizm chyba sobie poradził z tą trudną sytuacją zdrowotną. (...) Specjalnie we mnie to nie uderzyło – normalnie się odżywiam, mam apetyt, już nie chudnę. Trudno mi jednak powiedzieć, co przyniesie przyszłość. Wierzę, że będzie dobra, mam właściwą opiekę lekarską. (...) Zagrożenie jest poważne, ale wierzę, że jeszcze może parę lat uda mi się pożyć - powiedział Morawiecki senior w rozmowie z Albertem Łyjakiem.