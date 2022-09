Koreańskie samoloty dla polskiej armii. Podpisano umowę

Duda zwrócił uwagę na to, w jakim szybkim czasie została ta umowa sfinalizowana. - To pokazuje poziom zaufania pomiędzy Polską a Koreą - stwierdził. Jak dodał, to zaufanie wyraża się także w tym, że Polacy i Koreańczycy współpracują ze sobą na wielu polach - także w koreańskich firmach, które mają swoje filie w Polsce.