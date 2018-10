Korea: Przy granicy znaleziono zwłoki żołnierzy z wojny koreańskiej

W Korei w strefie zdemilitaryzowanej znaleziono zwłoki dwóch żołnierzy, którzy walczyli w wojnie koreańskiej w latach 50. Informację potwierdził minister obrony Korei Południowej.

Żołnierze z Korei Południowej owinęli znalezione zwłoki w biały papier i włożyli je do dużego drewnianego pudła, które przykryli potem flagą państwa. Następni oddali hołd poległym żołnierzom. "Sierżant Pak Je Kwon powrócił do nas. Minęło 65 lat od jego śmierci na polu bitwy. Teraz możemy wypić kieliszek soju (koreański alkohol - przyp. red.) za jego pamięć" - napisał na Twitterze Mun Dze In, prezydent Korei Południowej.