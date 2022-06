Korea Północna wystrzeliła serię rakiet balistycznych. Nieprzypadkowo właśnie teraz

Nieprzypadkowa data

Rakiety zostały wystrzelone po wizycie w Seulu specjalnego przedstawiciela USA ds. Korei Północnej, Sung Kima, który opuścił Koreę Południową w sobotę. W piątek amerykański dyplomata spotkał się ze swoimi południowokoreańskimi i japońskimi partnerami, Gunnem Kimem i Takehiro Funakoshim, aby przygotować się, jak to określono, na "wszelkie ewentualności" w obliczu sygnałów, że Korea Północna przygotowuje się po raz pierwszy od 2017 roku do przeprowadzenia próby jądrowej. Wysłannik Waszyngtonu powiedział, że administracja USA jest otwarta na dyplomację. Sung Kima dał do zrozumienia, że jest gotów omówić kwestie interesujące Pjongjang, takie jak złagodzenie sankcji.