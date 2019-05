Korea Północna: Kim Dzong Un osobiście nadzorował "ostrzał na daleki zasięg"

Po nieudanym lutowym spotkaniu Kim Dzong Una i prezydenta USA Donalda Trumpa, przywódca Korei Północnej zarządził kolejne ćwiczenia wojskowe. Tym razem armia wystrzeliła w kierunku Morza Japońskiego szereg pocisków dalekiego i średniego zasięgu. Kim osobiście nadzorował te ćwiczenia.

Według Agence France Presse czwartkowe próby balistyczne Korei Północnej, to wyraźny sygnał dla USA. Agencja podkreśla, że zbiegły sie one z przybyciem do Seulu specjalnego wysłannika ds. Korei Północnej Stephena Bieguna