Media: Korea Północna wystrzeliła co najmniej jeden niezidentyfikowany pocisk

Wojsko Korei Południowej twierdzi, że Korea Północna wystrzeliła co najmniej jeden niezidentyfikowany pocisk - podaje Associated Press. To drugie takie zdarzenie w ciągu ostatnich pięciu dni.

Korea Północna. Pocisk wystrzelony w niedzielę (East News)

Do zdarzenia doszło po tym, jak północnokoreańska telewizja państwowa opisała wcześniejszy wystrzał pocisku balistycznego krótkiego zasięgu jako element " regularnych ćwiczeń". Wyśmiano również reakcję Korei Południowej, która skrytykowała działania sąsiada.

Na razie nie ma żadnych dodatkowych informacji o operacji Korei Północnej. Nie wiadomo również, jaki pocisk został wystrzelony.

Jednak jak zaznacza "The Washington Post", powołując się na opinię ekspertów, wszystko wskazuje na to, że jeśli Korea Północna powróci do broni o dalekim zasięgu, którą testowała w 2017 r., będzie to silny znak, że sfrustrowana władza Kim Dzong Una odwracają się od dyplomacji z zachodnimi przywódcami.

Przypomnijmy: na początku tego roku szczyt między prezydentem Donaldem Trumpem a przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Una zakończył się niepowodzeniem. Trump zerwał rozmowy po tym, jak Kim Dzong Una chciał całkowitego zniesienia sankcji za rozmontowanie tylko jednego elementu swojego programu atomowego - ośrodka wzbogacania uranu w Jongbjon. Nietknięty pozostałby cały dotychczasowy arsenał atomowy, a także - jak ujawnił Trump - drugi ośrodek, o którym dotąd oficjalnie nie było wiadomo.

