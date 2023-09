Korea Północna bogatsza o 200 milionów dolarów. Bezczelna kradzież

Jak podaje CNBC, pracownicy IT z Korei Północnej są obecni na wirtualnych giełdach walut i platformach handlowych do zarządzania płatnościami cyfrowymi. Zdobywają wynagrodzenie za pracę kontraktową, ale środki pozyskują również z operacji poza legalnym systemem. Są biegli w praniu cyfrowych pieniędzy i potrafią zasilać konta KRLD, służące do finansowania koreańskich operacji nuklearnych.