Kopie obrazów Matejki w gabinecie prokuratora krajowego. Malowała je żona byłego szefa

3,5 tysiąca złotych za 3 kopie obrazów Jana Matejki. Na tyle opiewa umowa między Prokuraturą Krajową a malarką, która je sporządziła. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że malarka jest żoną byłego prokuratora krajowego i bliskiego znajomego ministra Zbigniewa Ziobry.

- Z tego, co wiem, moja żona wykonała usługę w bardzo niskiej cenie. I to mogło mieć znaczenie dla zlecającego. Włożyła w te prace wiele wysiłku i pewnie gdyby wiedziała, że może to wywołać takie zamieszanie, nigdy by się tego nie podjęła - powiedział "GW" Barski.