Kopcińska: rozumiem frustrację opozycji. Na jej spotkania przychodzi po 5-7 osób

Rzeczniczka rządu odniosła się do ekscesów na niedzielnym spotkaniu premiera Morawieckiego w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Joanna Kopcińska twierdzi, że agresywne zachowanie działaczy KOD jest wynikiem bezsilności.

Posłanka PiS twierdzi, że przebieg spotkań z politykami Zjednoczonej Prawicy zakłócają wciąż te same osoby. Ich zachowanie nazwała "próbą zakrzyczenia działań rządu", która ma "przykryć brak programu opozycji".

Rzeczniczka rządu zapowiedziała, że Lech Wałęsa, który ma w poniedziałek odwiedzić protestujących niepełnosprawnych, bez przeszkód wejdzie do Sejmu. Kopcińska zarzuca jednak byłemu prezydentowi hipokryzję oraz twierdzi, że niesprawiedliwie ocenia kwestię protestu.

- Niektórzy mówią, że to propaganda, ja mówię, że to są fakty. Wielu się to nie podoba. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy zmieniać Polskę na lepsze wszyscy razem - odpowiedziała