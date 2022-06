Kopali dół na cmentarzu. Groźne odkrycie na Mazurach

Mimo upływu wielu lat nadal można natrafić na nieodkopane niewybuchy. Policja przypomina, by w takiej sytuacji zawsze niezwłocznie powiadomić właściwe służby. Takich znalezisk nie można wyrzucać do śmietnika, zabierać do domu czy gdziekolwiek przenosić. Najlepiej wcale ich nie dotykać, a do czasu przyjazdu odpowiednich służb zabezpieczyć miejsce, by nie wchodziły tam osoby postronne.