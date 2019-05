Kopacz zapowiada, że jedzie na wieś. Co chce tłumaczyć wyborcom PiS?

"W wakacje pojadę na wieś, by porozmawiać z wyborcami PiS. Musi do nich dotrzeć brutalna prawda" - zapowiada Ewa Kopacz w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim".

Ewa Kopacz została europosłanką z Wielkopolski z listy Koalicji Europejskiej . W rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" mówi, że obudziła się po wyborach generalnie zadowolona. Odnosząc się jednak do porażki wyborczej KE, powiedziała, że "PiS stosowało czyste manipulacje wyborcze, hasła obraźliwe dla naszych wyborców". "W Wielkopolsce, w obecnych wyborach, ludzie nie dali się nabrać PiS-owi, pokazali mu jego miejsce" - zaznaczyła.

Zwróciła uwagę na rolę mediów publicznych w tych wyborach. "Chciałabym, aby ktoś sprawdził, do jakiej rzeszy Polaków docierają tylko media publiczne. Jeśli słucham TVP, a po chwili TVN-u, to mam wrażenie, że żyjemy w dwóch różnych światach" - powiedziała.

Zapowiedziała, że chce jechać na wieś i zabrać ze sobą innych posłów. "Do mieszkańców wsi musi dotrzeć brutalna prawda, że mieli mieć wyższe dopłaty, a ich nie mają. Miał być zbyt na produkty rolne, a są z tym duże kłopoty. Miały być niższe ceny produktów spożywczych, paliwa, prądu, wody, a nie są" - tłumaczy.

