Konwencja Stambulska. Sprzeciw nauczycieli, rodziców i uczniów. 33 organizacje piszą do Rady Europy

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył wniosek do resortu rodziny o podjęcie prac formalnych nad wypowiedzeniem Konwencji Stambulskiej . Przed tym krokiem ostrzegała go sama Sekretarz Generalna Rady Europy, Marija Pejčinović Burić.

Teraz do sekretarz Pejčinović Burić zwracają się przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów. 33 organizacje podpisały się pod listem, który został już do niej wysłany.

Dalej informują: ani Warszawska Deklaracja LGBT, ani Konwencja Stambulska nie stoją w sprzeczności z Konstytucją RP. "Żaden z tych dokumentów nie ogranicza prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Co więcej, Warszawska Deklaracja LGBT i Konwencja Stambulska to dokumenty, które pozwalają tym rodzicom, dla których edukacja seksualna i antydyskryminacyjna są istotne, na wykorzystywanie i poszerzanie prawa rodziców do wysokiej jakości edukacji swoich dzieci i ich wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami".