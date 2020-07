Konwencja stambulska. Sekretarz Rady Europy reaguje na zapowiedź Ziobry

Konwencja stambulska. "Przeciwdziałanie przemocy"

- Dokument ten zakłada też, co bardzo ważne, że przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Że państwo ma obowiązek działać. Bardzo zachęcam, zwłaszcza przeciwników tego dokumentu, do jego przeczytania. Jest napisany bardzo przystępnym językiem. I warto wiedzieć, co w nim jest, a nie opierać się tylko na doniesieniach polityków - dodaje Piotrowska.