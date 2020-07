Konwencja Stambulska. Mocne słowa Kamila Bortniczuka: To konwencja dla dziczy

Premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności Konwencji Stambulskiej z konstytucją. W mocnych słowach o konwencji antyprzemocowej wypowiedział się Kamil Bortniczuk, który stwierdził, że jest ona "dla dziczy".

Kamil Bortniczuk był gościem programu "Tak jest" w TVN24. Członek Porozumienia w mocnych słowach skrytykował Konwencję Stambulską, której temat jest numerem jeden od zeszłej niedzieli.

Konwencja Stambulska. Kamil Bortniczuk: Nie jest skierowana do cywilizowanych krajów

- Już preambuła wskazuje, że to nie jest konwencja skierowana do systemów prawnych cywilizowanych krajów, takich jakim jest Polska. To jest konwencja dla dziczy. Tam są zapisane takie rzeczy, jak uszkodzenie narządów płciowych czy zabicie ze względów honorowych. To nie charakteryzuje krajów cywilizowanych - stwierdził Bortniczuk.

Polityk przyznał, że liczy na to, ze Trybunał Konstytucyjny wypowie się jak najszybciej. - To nie jest tak kontrowersyjna sprawa, jak by się wydawało. Nie jest też tak, jak mówi opozycja, że od przyjęcia czy wypowiedzenia tej konwencji, w jakikolwiek sposób zależy bezpieczeństwo kobiet - powiedział.

Konwencja Stambulska. Kamil Bortniczuk: Konwencja kobiety nie uchroni

Jak dodał, kwestie dotyczące ochrony kobiet przed przemocą są zawarte także w polskim systemie prawnym - I to nie od czasu przyjęcia tej konwencji - zaznaczył Bortniczuk.

Członek Porozumienia przyznał też, że nie wierzy w to, by konwencja ustrzegła kobiety przed przemocą. - Jeżeli kobiecie dzieje się krzywda, to żadna konwencja jej nie uchroni. Na ulicy najpewniej uchroni ją polski mężczyzna, np. przed innym mężczyzną - powiedział.

Konwencja Stambulska. Zbigniew Ziobro złożył wniosek o wypowiedzenie

Kwestia Konwencji Stambulskiej wypłynęła w niedzielę 26 lipca, gdy minister Zbigniew Ziobro zapowiedział złożenie wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wypowiedzenie tzw. konwencji antyprzemocowej. Wniosek został złożony oficjalnie dzień później.

Zdaniem ministra sprawiedliwości, Konwencja Stambulska zawiera warstwę ideologiczną, która uderza w polską kulturę i religię. - Problem dotyczy tej drugiej części, warstwy, którą uważamy za przeciwskuteczną jeśli chodzi o efekty ich wprowadzenia, ich zaleceń w życie. Uważamy, że nie tylko nie prowadzi ona do poprawy sytuacji kobiet, ale przeciwnie, może doprowadzić nieuchronnie do znacznego pogorszenia - mówił podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro.

W czwartek wniosek do TK o zbadanie zgodności konwencji antyprzemocowej z konstytucją złożył premier Mateusz Morawiecki.