Konwencja Stambulska i LGBT powodami kłótni Przemysława Czarnka i Cezarego Tomczyka

Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej i Przemysław Czarnek rozmawiali we wtorek w telewizyjnym studiu TVN 24. Pierwszy spór wybuchł w sprawie wniosku ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wypowiedzenie przez Polskę Konwencji Stambulskiej. Zdaniem polityka opozycji "obiektywnie dobra" Konwencja padła ofiarą "walki o stołki" w koalicji rządzącej.

- Wypowiedzenie Konwencji to atak na kobiety w Polsce - mówił Cezary Tomczyk.

Z kolei poseł Czarek jest zdania, że jeśli chodzi o kwestię walki z przemocą wobec kobiet, to w Polsce pod tym względem sytuacja wygląda bardzo dobrze, a problem ten dotyczy głownie Europy Zachodniej, gdzie się nasila.

- Konwencja zawiera też elementy ideologiczne gender czy LGBT, które nie zasługują na aprobatę. Chodzi o to, żeby nie były one na siłę wprowadzane do polskich szkół czy rodzin - stwierdził Przemysław Czarnek.