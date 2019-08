Konwencja PiS w Poznaniu. Jarosław Kaczyński: rządy PiS są gwarancją tego, że w polskiej szkole nie będzie eksperymentów

W środę PiS rozpoczęło cykl okręgowych konwencji programowych od spotkań w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim. W czwartek: konwencje w Poznaniu i Koninie. - Szkoła nie może być terenem eksperymentów społecznych, nie może godzić w prawa rodziców do wychowywania dzieci, nie może podważać fundamentu jakim jest rodzina - mówił w Poznaniu Jarosław Kaczyński. Zapewnił, że PiS jest gwarantem, że takich eksperymentów nie będzie.

- Rządy Prawa i Sprawiedliwości są i będą gwarancją tego, że w polskiej szkole nie będzie eksperymentów - zapewnił Kaczyński. - Szkoła będzie wspierana, będą podwyższane pensje nauczycieli. To wszystko po to, by szkoła wykonywała swoje obowiązki, by kształtowała dobrych obywateli, dobrych członków rodzin, którzy będą podtrzymywali to, co tworzy Polskę, co daje Jej szansę rozwoju - dodał prezes PiS.