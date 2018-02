Kontrowersyjny pomysł ws. Wałęsy. Były prezydent odbija piłeczkę

Marszałek senior Kornel Morawiecki chce obniżenia emerytury Lechowi Wałęsie. Wszystko przez jego współpracę z SB. "Możemy zmierzyć publicznie nasze zasoby materialne. Rodzina Wałęsów i Morawieckich. Stan na '80 i na 2018 r." - ripostuje Wałęsa.

Do pomysłu odniósł się Wałęsa na Facebooku. "Kornel Morawiecki znów mnie atakuje i chce rozliczać. Kiszczakowi przy pomocy między innymi Morawieckiego to się nie udało. Może Morawieckiemu przy pomocy Kiszczakowej to się powiedzie" - pisze.