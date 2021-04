Ada Karczmarczyk z gitarą jak samolot. "Lecimy ze Smoleńska z powrotem"

Obawy o zajęcia WDŻ. Jest głos z ministerstwa ws. słów Czarnka

Ada Kaczmarczyk. Czy to prowokacja?

Czy utwór jest pastiszem i świadomą prowokacją? Pytamy o to dra Mikołaja Iwańskiego, prorektora Akademii Sztuki w Szczecinie. - Całą wartością artystki jest to, że jest to do końca niewyjaśnione. Jest to zagadką od co najmniej pięciu lat. Ostatnimi czasy jestem coraz mniej przekonany, że są to prowokacja - powiedział Wirtualnej Polski Iwański.