Kontrowersyjni goście na koronacji Karola III

Dodatkowy dzień wolny w poniedziałek spowoduje, że ludzie chętniej będą wyjeżdżać poza miejsce zamieszkania - albo do Londynu, aby bezpośrednio obserwować koronację, albo z Londynu, by uciec od tłumu, albo na inny wyjazd zupełnie niezwiązany z koronacją, w tym zagraniczny. Według raportu, na podróże do Londynu zostanie wydane dodatkowo 85 mln funtów, na podróże w inne miejsca - 72 mln, zaś na noclegi - 93 mln.