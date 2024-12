Kontrowersyjne spotkanie Jakimowicza. Widziano go w Warszawie

13 grudnia Jakimowicz znów wywołał kontrowersje. Spotkał się w Warszawie z Mateuszem Piskorskim. Piskorski, były polityk Samoobrony RP, był oskarżany o współpracę z rosyjskim i chińskim wywiadem . Jakimowicz w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że nie interesują go spekulacje na temat Piskorskiego.

Piskorski, po zatrzymaniu przez ABW w 2016 r., spędził kilka lat w areszcie. Ostatecznie opuścił go w 2019 r. po wpłaceniu kaucji. Po wyjściu na wolność związał się z rosyjskimi mediami propagandowymi, takimi jak Sputnik i RT.

Jakimowicz, w rozmowie z "Faktem", podkreślił, że jego spotkanie z Piskorskim było okazją do rozmowy na temat odkrywania rodzinnych korzeni. - Kolega powiedział, że jego znajomi mają jakiś kanał, rozmawiają o jakichś tam rzeczach różnych i mógłbym o tym opowiedzieć. O braku korzeni oraz o tym, jak zostałem potraktowany na prawicy. No i tyle, umówili mnie, chyba to było w piątek - tłumaczył.