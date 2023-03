Kontrowersyjna decyzja proboszcza. Wycina drzewa, żeby ogrzać plebanię

Mieszkańcy Michałowa przeciwko decyzji o wycince drzew na cmentarzu

Mieszkańcy Michałowa, którzy zgłosili się do "Wyborczej", zwrócili uwagę na to, że pozyskane wycinką drzewa mają zostać wykorzystane do ogrzania kościoła i plebanii. Decyzję o wycince drzew wydał Urząd Miejski w Michałowie, a urzędnik, który ocenił stan drzew, przyznał, że miały one uschnięte gałęzie i były chore.