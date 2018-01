Kontrowersje wokół reformy edukacji. Dwie interpelacje skierowane do minister Zalewskiej

Anna Sobecka ma poważne wątpliwości dotyczące reformy edukacji. Posłanka PiS prosi o wyjaśnienia w dwóch kwestiach, które dotyczą zmian w polskim szkolnictwie.

- Rodzice piszą głównie o tym, że dzieci nie mają podręczników, ich tornistry ważą więcej niż one same, bo w szkole nie ma miejsca na szafki, więc dzieci muszą te ciężary codziennie dźwigać. Klasy w szkołach podstawowych są przepełnione, bo kiedy utworzono siódme klasy, po prostu zabrakło w szkołach miejsca. Dlatego lekcje odbywają się w systemie zmianowym, WF na korytarzu, nie ma miejsca do spożywania posiłków, a maluchy z pierwszych klas biegają po tym samym korytarzu co siódmoklasiści - pisze Sobecka.