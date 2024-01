Kontrowersje wokół posłanki PiS. "Polityczna awanturnica"

Na portalu X zamieściła wpis odnoszący się do ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, który nie wstał do hymnu, po zainicjowaniu go przez posłów PiS w obronie skazanych polityków. "To, że Bartłomiej Sienkiewicz pije z literatki, nie czyni go literatem, choć miał pisarza w rodzinie. To, że jest Ministrem Kultury, nie czyni go kulturalnym. Nie tylko dziennikarze, komentatorzy, ale też obywatele zadawali sobie wczoraj to samo pytanie. Dlaczego minister Sienkiewicz siedzi podczas hymnu państwowego? Czyżby nie mógł stać o własnych siłach?" - brzmiał jej wpis (pisownia oryginalna - red.).