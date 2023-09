Echa wypadku minister zdrowia. Kontrowersje wokół auta

Ekspert nie ma wątpliwości

Wątpliwości co do transparentności w tej sprawie ma Krzysztof Izdebski, prawnik, dyrektor programowy Fundacji ePaństwo. - Problem braku kontroli wydatków poselskich ciągnie się od wielu lat. To problem wypełniania oświadczeń majątkowych, uzupełniania rejestru korzyści majątkowych i "deklaratywnego" sposobu rozliczania się przez parlamentarzystów. Absolutnie powinno się go poprawić poprzez większą jawność wszystkich rozliczeń posłów. Niestety przez obecne władze, ale również i poprzedników, jest to traktowane po macoszemu – mówi Wirtualnej Polsce Krzysztof Izdebski.