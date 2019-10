Kontrowersje wokół abp. Głódzia. Co zrobi Watykan? Marek Lehnert: "Nie zdziwiłbym się, gdyby zaczekał"

Długo zna abp Sławoja Leszka Głódzia. Dziś, w obliczu oskarżeń wobec arcybiskupa, watykanista Marek Lehnert inaczej widzi sytuacje z udziałem hierarchy. Jego zdaniem Stolica Apostolska może nie zdążyć z podjęciem działań wobec metropolity gdańskiego.

Lehnert podkreśla, że nie sam papież będzie działać, ale kongregacja. - Jeżeli uzna, że sprawa jest pilna, to przeczytamy komunikat, że ojciec święty Franciszek przyjął prośbę o rezygnację. W 99 proc. oznacza to, że usunął abp. z urzędu, ale Watykan przynajmniej na piśmie pisze, że to jest przychylenie się do prośby delikwenta, który sam uznał, żeby odejść - twierdzi watykanista.