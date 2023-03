Gorzkie słowa Banasia. Tak mówi o Orlenie

Politycy odczytali stenogramy z opiniami ekspertów z NCBiR o projekcie konkursowym białostockiej firmy: "nie do końca wiem, co ma być celem projektu", "duże wątpliwości co do zakwalifikowania projektu do badań przemysłowych", "mam zastrzeżenia do parametrów innowacyjności", "mam uwagi do doświadczenia pani kierownik projektu", "mieliśmy uwagi do analizy opłacalności wdrożenia tego projektu", "wynagrodzenia nie są rynkowe", "nie uzasadniono, skąd wnioskodawca pozyska środki na wkład własny", "koszty mnie powaliły", "to w tej chwili jest już na rynku, projekt podobny prowadzi już NEC".