Kontrola CBA w szpitalu. "Nie mamy nic do ukrycia"

Ponad sześć milionów - tyle wynosi całkowita wartość zamówienia, które kontroluje Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o dostawę implantów i endoprotez dla szpitala w Bielsku Podlaskim. Placówka zapewnia, że wszystko jest w porządku i współpracuje z CBA.

Implanty i endoprotezy, którym przyjrzy się CBA , zostały zamówione w 2016 roku. Całkowita ich wartość wynosi 6,2 mln zł. Kontrola ma potrwać do 13 października, ale to nie ostateczny termin. W szczególnych przypadkach może zostać przedłużona o sześć miesięcy.

- Nie mamy nic do ukrycia, to jest publiczny szpital - zaznaczył Azzaddin. I dodał, że nikt nie może odmówić dostępu do dokumentów i informacji, szczególnie gdy prosi o nie CBA. Zwrócił uwagę, że dokumenty dotyczące dostawy implantów i endoprotez są jawne. - Każdy obywatel, jeśli tylko ma jakieś wątpliwości, ma prawo domagać się tych informacji, a my ich udzielimy - zadeklarował.