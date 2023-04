Kontrofensywa Ukrainy. Przygotowują 100 tys. żołnierzy

Ukraina "musi być zdeterminowana"

Zaznaczył, że nie wiadomo gdzie ani kiedy te nowe brygady miałyby zostać użyte i nie ma oznak, by miało to nastąpić w najbliższym czasie. Jak wskazał, według Rosji będzie to na południu Ukrainy, gdyż tam rosyjskie wojska rozbudowują linie obronne.