Kontrofensywa Ukrainy. "Chcą zmylić Rosjan"

Siły, które prowadzą operacje ofensywne, nie dysponując przy tym przewagą liczebną, zwykle muszą wprowadzać przeciwnika w błąd, by odciągnąć go od miejsc, gdzie ma nastąpić przełamanie. Sztuka takiego zmylania wroga wymaga użycia odpowiedniej siły, by manewr był przekonujący. Często są to ataki, których celem nie jest zwycięstwo, lecz markowanie porażki i odwrót, gdy wróg jest już przekonany, że wygrał.