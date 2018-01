Kontakt do oszustów na stronie polskiej ambasady? "Przelew za wizę"

Fałszywy adres e-mail na stronie polskiej ambasady w Iraku mógł przez cztery lata służyć złodziejom danych albo fałszerzom wiz - twierdzą internauci. Po ujawnieniu tej informacji MSZ zablokowało dostęp do witryny, ale nie komentuje sprawy.

Kiedy Kupper zadzwoniła pod wskazany numer, dowiedziała się, że wiza kosztuje 10 tys. dolarów. "Napisałam mail. Odpowiedź nadeszła szybko: wiza 2-letnia, koszt tym razem 500 euro. 'Przelej kasę, (Bank of America) a my to wszystko załatwimy'" - portal cytuje wpis blogerki.