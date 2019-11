Konin. Trzy kamery nagrały pościg za Adamem C. Żadna nie uchwyciła śmiertelnego strzału

Do przeładowania broni, z której padł śmiertelny strzał w kierunku Adama C. w Koninie, doszło w biegu. Śledczy mają nagrania, ale momentu strzału policjanta na nich nie zarejestrowano. Wszystko jest teraz w rękach biegłych.

Sytuację nagrały trzy kamery. Ale na żadnej nie uchwycono momentu, w którym policjant oddał śmiertelny strzał. Widać tylko, jak Sławomir L. w biegu wyciąga broń z kabury i ją przeładowuje - ustalił portal. To oznacza, że kluczowe zadanie w ustalaniu, co tak naprawdę wydarzyło się Koninie, będzie należało do biegłych z zakresu medycyny i balistyki.

Konin. Nóż i nożyczki przy Adamie C.? Adwokat poirytowany

Pojawiają się informacje, że strzał padł w chwili, gdy Adam C. był odwrócony twarzą do policjanta. Obok 21-latka znaleziono "długie na 15-20 cm nożyczki". Ma to świadczyć o próbie ataku na funkcjonariusza. W kieszeni kurtki Adama C. był schowany nóż myśliwski. Metr dalej zabezpieczono torebkę z substancją psychoaktywną.