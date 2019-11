Konin. Śmierć 21-latka. Prokuratura szybko nie przesłucha policjanta?

W Koninie, na miejscu śmierci Adama C. pracowało dziś aż trzech różnych biegłych. Ale na opinię biegłych lekarzy w sprawie stanu psychicznego policjanta, który śmiertelnie postrzelił 21-letniego mężczyznę - jak ustaliła Wirtualna Polska - szybko się nie zanosi. Sporządzenie opinii może potrwać ponad miesiąc.

Przypomnijmy, że funkcjonariusz policji , który śmiertelnie postrzelił 21-letniego Adama C. trafił do szpitala, na oddział psychiatryczny kilkanaście godzin po tragicznym wydarzeniu. Od tamtej pory nie został przesłuchany, a śledczy nie mają wiedzy jaka jest jego wersja wydarzeń.

- Oczekujemy, że prokuratura niezwłocznie postawi zarzut osobie podejrzewanej i wystąpi do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu - mówił w rozmowie z "Faktem" mec. Michał Wąż, pełnomocnik rodziny Adama C.

Do tragedii doszło w czwartek 14 listopada. Około godz 10 patrol policji chciał wylegitymować trzy osoby (dwóch 15-latków i 21-latka) przy ul. Wyszyńskiego w Koninie. Wówczas najstarszy z grupy zaczął uciekać. Według policji funkcjonariusz był zmuszony do użycia broni. Według nieoficjalnych doniesień 21-letni Adam C. miał wyciągnąć nożyczki i zaatakować policjanta. Został postrzelony. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.