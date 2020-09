Konin. Policjant strzelił Adamowi Cz. w plecy? Nowa opinia biegłego

Śledztwo w sprawie śmierci Adama Cz. trwa od 10 miesięcy. Do tej pory prokuratura nie przesłuchała policjanta, który strzelał do mężczyzny. Sławomir L. nie oddał strzału ostrzegawczego i od razu skierował ogień w stronę Adama Cz.

Do zdarzenia doszło w Koninie w czasie interwencji policji. Funkcjonariusze podeszli do stojących przy placu zabaw dwóch 15-latków i 21-letenigo Adama C. Gdy chcieli ich wylegitymować, najstarszy z nich zaczął uciekać. Goniący go policjant miał krzyczeć "stój, policja", mężczyzna się jednak nie zatrzymywał. Wtedy doszło do strzału. Mimo reanimacji nie udało się uratować 21-latka.