Konin. 35-latek pomógł nastolatce przerwać ciążę. Zapadł wyrok

Sąd Okręgowy w Koninie zajmował się sprawą 35-letniego Roberta L. oraz jego partnerki Maryny W. 19-latka miała problem z tym, że jest w ciąży. Doszła do wniosku, że nie jest gotowa na to, aby zostać matką. W listopadzie 2019 roku podjęła decyzję o przerwaniu ciąży - przekazał serwis gazeta.pl.

Konin. 19-latka przerwała ciążę, pomógł jej 35-letni partner

Martyna W. i Robert K. zamówili w sieci leki aborcyjne. Zapłacił za to mężczyzna. 19-latka przyjęła 4 tabletki poronne, po czy z bólem brzucha trafiła do szpitala. W wyniku zażycia tych substancji ciąża została przerwana. Sprawa trafiła do sądu.